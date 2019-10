Die Behörden lassen die Migranten in Tarent von Bord gehen. Foto: Reuters

Marseille/Rom – Italien lässt 176 im Mittelmeer gerettete Personen an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" an Land. Die italienischen Behörden würden die Migranten am Hafen von Tarent von Bord gehen lassen, erklärte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, die das Schiff gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen betreibt, am Montagabend via Twitter. Das Schiff befinde sich bereits auf dem Weg.

Die "Ocean Viking" hatte die Migranten am Wochenende im Mittelmeer aufgenommen. Am Montag rief die Besatzung die EU-Staaten auf, ihr einen sicheren Hafen zuzuweisen. SOS Mediterranee Frankreich forderte erneut einen dauerhaften Mechanismus zur Aufnahme der Menschen. "Ad-hoc-Vereinbarungen können nicht die Lösung sein."

Streit um Verteilung

Die Aufnahme und Verteilung von im zentralen Mittelmeer geretteten Migranten in Europa sorgt schon seit Langem für Streit. Die Innenminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Malta einigten sich Ende September auf einen vorläufigen Verteilungsmechanismus. Demnach sollen aus Seenot gerettete und an Land gehende Migranten künftig innerhalb von vier Wochen auf die teilnehmenden EU-Staaten verteilt werden. Dies soll eine Übergangslösung sein, bis das derzeitige Asylsystem der EU, das sogenannte Dublin-Verfahren, überarbeitet werden kann. (APA, 15.10.2019)