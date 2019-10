Mein Plan lautete aber ohnehin anders: Ich wollte nicht "Mo" sondern "Eliud" sein. Also 1:59:40 laufen – möglichst punktgenau. Der kleine Unterschied: Ich nahm mir den Halbmarathon vor: War Kipchoge eine 2:50er-Pace gelaufen, also zwei Minuten und 50 Sekunden am Kilometer, würden es bei mir 5:40 sein.

Nur en passant, falls Ihnen 2:50 nix sagen: Das wären 17 Sekunden für 100 Meter. Das schaffen auch viele Hobbyläufer – einmal. Ein Marathon sind 421,95-mal 100 Meter.

Aber bleiben wir in Graz, beim "Halben": Dort auf einer brettelebenen Strecke sub zwei zu bleiben sollte sich für einen Läufer meiner Liga rechnerisch ausgehen. Mit einem "Kipchoge" wäre ich – sah ich danach – 1.572. in der Gesamtwertung (1.306. Mann) geworden. Also solides Mittelfeld. Zwischen Menschen, die allesamt gut trainiert und vorbereitet in so ein Rennen gehen.