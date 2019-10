Die Wettbewerbshüter müssen XXXLutz den Kauf von Roller noch absegnen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien/Wels – Die Deutschland-Expansion der oberösterreichischen Möbelkette XXXLutz geht weiter. Die Gruppe erwirbt exakt 50 Prozent der Anteile am deutschen Möbeldiskonter Roller und dem Möbel-Einzelhandelsunternehmen tejo/Schulenburg. XXXLutz/Poco als Nummer Zwei am deutschen Möbelmarkt steigt damit bei der Nummer Fünf ein. Die Wettbewerbshüter müssen dem Deal noch zustimmen.

Die Welser XXXLutz-Gruppe und die deutsche Roller/tejo-Mutter Tessner Gruppe haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die vertraglichen Grundlagen zur Zusammenarbeit wurden bereits unterzeichnet, teilten die beiden Familienunternehmen am Dienstag mit.

Kaufpreis geheim

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. XXXLutz beteiligt sich per 1. Oktober 2019 zur Hälfte an den 130 Roller-Märkten in Deutschland und Luxemburg, an den acht Schulenburg-Einrichtungszentren sowie den 20 Möbeldiskonter-Märkten SB Lagerkauf. Der Gesamtumsatz von Roller und tejo/Schulenburg betrug zuletzt 1,4 Milliarden Euro.

Beide Möbelfirmen sollen weiter unabhängig voneinander aktiv sein und im Wettbewerb zueinander stehen, hieß es.

Die deutschen Möbelhändler kämpfen mit der Übermacht des schwedischen Möbelkonzerns Ikea und auch mit neuen Online-Anbietern. Mit der neuen strategischen Partnerschaft zwischen der Tessner Gruppe und der XXXLutz-Gruppe bekommt Ikea als größter Möbelhändler in Deutschland einen stärkeren Mitbewerber. "Gemeinsame Zielsetzung ist es, sichere Zukunftsperspektiven zu schaffen und Arbeitsplätze als starker Verbund mit internationalen Wachstumschancen langfristig zu erhalten", so XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Mit der Partnerschaft seien viele Synergien möglich, etwa werde Roller Mitglied des Giga Einkaufsverbandes.

Die XXXLutz-Gruppe betreibt 283 Einrichtungshäuser in zwölf europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 22.200 Mitarbeiter. Poco setzte zuletzt mit 123 Häusern und fast 8.000 Mitarbeitern in Deutschland 1,6 Milliarden Euro um. Mit einem Jahresumsatz von 4,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Samt Beteiligung an der drittgrößten Möbelkette in Frankreich und Poco wäre der Welser Möbelhändler mit einem Umsatz von acht Milliarden Euro sogar weltweit der zweitgrößte Möbelkonzern. (APA, 15.10.2019)