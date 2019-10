Ab 1. November gilt das Rauchverbot bundesweit. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Das Rauchverbot in der Gastronomie steht bevor: Bald müssen Raucher ihre Zigaretten ausdämpfen, denn sie dürfen nur noch außerhalb der Lokale geraucht werden. Ein Umstand, der vielen Gastronomen nicht schmeckt: So würden diese laut der WKO mit harten Geldeinbüßen rechnen müssen, auch könnte es künftig zu Lärmbelästigungen kommen. Doch nicht nur Lokalbetreiber laufen gegen die neue Regelung Sturm – auch Raucher ärgern sich, wie ein Blick in soziale Netzwerke offenbart.

Facebook-Gruppe mit rund 9.000 Mitgliedern

So wurde von verärgerten Zigarettenkonsumenten die Facebook-Gruppe "Gegen das Rauchverbot in Österreich" gegründet, berichtet "Heute". Dort lassen tausende Nutzer ihrem Ärger freien Lauf: So wird in offenen Briefen an die Politik um ein kurzfristiges Umschwenken plädiert ("Müsst ihr dem Parteidruck folgen? Dürft ihr euren Normalen Menschenverstand nicht mehr einsetzen?"), über bessere Zeiten sinniert und um möglicherweise schließende Lokale getrauert. Zudem wird in den Raum geworfen, eine Interessensvertretung für Raucher zu gründen – hierfür haben sich Nutzer auch juristisch informiert und erklären, wie das konkret funktionieren würde:

Raucher wurden "Zack, zack, zack, verkauft"

In Anspielung auf den Sinneswandel der ÖVP zum Rauchverbot schreibt ein verärgerter Nutzer etwa: "Wir Raucher sind auch Menschen, auch wenn wir von Politikern, zack, zack, zack, verkauft werden".

Eine weitere Userin ärgert sich in einem längeren Text darüber, dass sich die Zeiten geändert haben, da in der Vergangenheit beispielsweise in Kinos, der Bahn oder im Flugzeug rauchen durfte. Sie stellt infrage, ob Andere "medienverrückt" geworden seien, da sie immer wieder darauf hingewiesen werde, dass Rauchen ungesund ist.

"Ist es gut, das Kinder, Jugendliche, kaum mehr logisches denken besitzen? Ist es gut, den Regenwald zu holzen nur weil Vegetarier immer mehr werden, wodurch Tiere sterben müssen? Ist es gut, das man immer schnelllebiger wird, keine Minute mehr warten kann bis eine Ampel grün wird und schon der erste hinten hupt?", vergleicht sie in ihrem Beitrag. Ein weiterer Nutzer schlägt vor, eine Interessensvertretung für Raucher zu gründen.

Ab 1. November

Das Rauchverbot tritt am 1. November bundesweit in Kraft. In Wien sind ungefähr 6.000 Lokale betroffen – von ihrer Seite gibt es viel Widerstand. So wurde etwa eine Verfassungsklage von Nachtgastronomen, also überwiegend Betreibern von Clubs, Bars und Discos, eingebracht. (red, 15.10.2019)