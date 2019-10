Laut CNN wurden die drei weiteren Toten in der Wohnung des Mannes entdeckt

Wo sich der tatsächliche Tatort befindet, ist noch unklar. Foto: Apu Gomes / AFP

San Francisco – Ein Mann hat im US-Bundesstaat Kalifornien nach eigenen Angaben vier Menschen getötet und sich dann mit einer der Leichen im Auto der Polizei gestellt. Der Mann sei am Montag auf einer Polizeidienststelle in Mount Shasta nördlich von San Francisco erschienen und habe den Beamten dort erzählt, er habe vier Menschen getötet, berichtete der Sender CNN.

Eine der Leichen habe er im Auto mitgebracht, die drei anderen Toten seien in seiner Wohnung im etwa 300 Kilometer entfernten Roseville bei Sacramento entdeckt worden. Über die Hintergründe der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Polizist: "Sehr ungewöhnlich"

Der Verdächtige, dessen Identität unbekannt ist, wurde noch nicht angeklagt. Sergeant Robert Gibson war beim Eintreffen des Mannes in der Polizeidienststelle und beschrieb ihn im Gespräch mit der "New York Times" als sehr ruhig und sachlich: "Er ist nur hereingekommen und hat unserem Disponenten gesagt, dass er einen Mord gestehen will. Dann ließ er sich festnehmen." Der Polizist fügte hinzu: "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit einer Leiche gekommen ist und sich selbst angezeigt hat. Das war für uns sehr ungewöhnlich."

Die Behörden veröffentlichten keine näheren Details über die Opfer. Der Verdächtige soll sie aber als seine Familienangehörigen beschrieben haben. Es ist unklar, wo und wie die Menschen getötet wurden. (red, APA, 15.10.2019)