Das Nubia Z20 hat gleich zwei Displays. Foto: Nubia

Der aus dem chinesischen Hersteller ZTE hervorgegangene Smartphone-Hersteller Nubia hat ein neues Smartphone mit ungewöhnlichem Formfaktor auf den Markt gebracht. Das Z20 ist mit zwei OLED-Screens ausgestattet – dem üblichen auf der Frontseite und einem zusätzliche Display auf der Rückseite.

Triple-Kamera

Während das Hauptdisplay eine Diagonale von 6,4 Zoll bei 1080p aufweist, misst das zweite Display auf der Rückseite 5,1 Zoll bei 720p. Das soll beispielsweise bei der Aufnahme von Selfies über die Hauptkamera zum Einsatz kommen. Somit spart sich Nubia die Frontkamera mit geringerer Auflösung sowie den Notch auf der Vorderseite – also eine Aussparung für die Kamera. Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Seite des Geräts.

Auf der Rückseite befindet sich eine Tripelkamera mit 48 Megapixel inklusive 16 Megapixel Weitwinkel-, 8 Megapixel Teleobjektiv und dreifachem optischen Zoom. Das Zweit-Display ist zudem always on und kann auch Apps anzeigen. Zur weiteren Ausstattung des Smartphones zählen ein Snapdragon 855, 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher. Als Akkukapazität gibt Nubia 4.000mAh an.

Europa-Start

Das Nubia Z20 ist ab sofort in Europa erhältlich. Mit einem Preis von 550 Euro bewegt es sich in der Mittelklasse. Als Betriebssystems ist Android 9.0 vorinstalliert. (red, 15.10.2019)