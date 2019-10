Zudem sei der Historikerbericht über die Geschichte der FPÖ laut Hofer "fertig", verkündet Hofer am Dienstag

FPÖ-Chef Norbert Hofer: "Wenn die Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen scheitern, dann werde ich den Bundesparteivorstand der FPÖ einberufen, um diese Lage neu zu bewerten." Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – So fix wie zunächst angekündigt dürfte der blaue Gang in die Opposition nicht sein. FPÖ-Chef Norbert Hofer sagte bei einer Pressekonferenz am Dienstag, er wolle sich jedenfalls den "schwarzen oder türkisen Peter nicht zuschieben lassen", sollten ÖVP und Grüne eine Koalition bilden. "Wenn die Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen scheitern, dann werde ich den Bundesparteivorstand der FPÖ einberufen, um diese Lage neu zu bewerten", sagte Hofer.

Zwar sei "völlig klar für uns", dass "das Ergebnis der Wahl kein Auftrag zu Regierungsgesprächen" war. Aber er sei "gespannt, was diese beiden Parteien zustande bringen". Er sei jedenfalls auch bereit für weitere Sondierungsgespräche.

Historikerbericht "fertig"

Der Historikerbericht über die Geschichte der FPÖ ist laut Hofer "fertig". Er habe ihn vorliegen und werde ihn "Seite für Seite durchgehen". Dann wird der Bericht "sehr bald veröffentlicht werden". (red, 15.10.2019)