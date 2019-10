Hitlergrüße in Sofia. Foto: imago images/Sportimage

Sofia/London – Die rassistischen Vorfälle im EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England in Sofia haben auf der Insel für Entsetzen, aber auch Genugtuung gesorgt. Umgehend forderte der englische Verband FA Untersuchungen durch die Uefa. FA-Präsident Greg Clarke nannte das Geschehen eine der schrecklichsten Nächte, die er jemals im Fußball gesehen habe. Die Three Lions gewannen die Partie 6:0.

Teamchef Gareth Southgate zeigte sich am Montagabend trotz des klaren Siegs betroffen. "Wir wissen, dass das eine inakzeptable Situation ist, aber ich glaube, wir haben es geschafft, zwei Antworten zu geben: indem wir das Spiel gewonnen haben und indem wir alle auf die Situation aufmerksam gemacht haben, als das Spiel zweimal gestoppt wurde", sagte er. Southgate war "unglaublich stolz" auf seine Spieler. "Sie wollen Geschichten im Fußball schreiben, aber sie waren auch Teil von etwas, was, denke ich, größer ist."

Das Spiel war in der ersten Spielhälfte zweimal wegen rassistischer Äußerungen von bulgarischen Fans unterbrochen worden, mehrfach zeigten einheimische Zuschauer auf der Tribüne den Hitlergruß. Tyrone Mings hatte sich bei seinem Länderspieldebüt mehrfach beim kroatischen Schiedsrichter Ivan Bebek beschwert, dass sein Teamkollege Raheem Sterling bei jeder Ballberührung mit Affenlauten von der Tribüne beleidigt wurde. Die Beleidigungen waren "ziemlich klar auf dem Platz zu hören", sagte Mings, der selbst auch Opfer von Schmähungen wurde.

Der Stadionsprecher warnte nach Aufforderung durch den Referee vor dem Abbruch der Partie, Bebek brachte das Spiel jedoch zu Ende. Englische Spieler hatten vor der Begegnung gedroht, den Rasen bei rassistischen Vorfällen zu verlassen. Das taten sie nach einem laut Mings gemeinsamen Entscheid allerdings nicht und feierten einen mühelosen Sieg. Marcus Rashford (7.), Ross Barkley (20., 32.), Sterling (45., 69.) und Harry Kane (85.) schossen die Tore. England führt in der Tabelle der Gruppe A mit 15 Punkten vor Tschechien (12).

Sterling schrieb auf Twitter, er habe Mitleid mit Bulgarien, "von solchen Idioten im Stadion repräsentiert zu werden". Rashford erinnerte an Bulgariens Kapitän Iwelin Popow, der in der Pause auf dem Spielfeld blieb und das Gespräch mit den Fans suchte. Dem gegenüber stand allerdings, dass viele bulgarische Akteure angaben, von rassistischen Bemerkungen nichts mitbekommen zu haben.

"Die Zuschauer haben sich benommen, ich habe keine Beschimpfungen gehört", meinte Torhüter Plamen Iljew. Teamchef Krassimir Balakow sprach von einem "sehr heiklen Thema". Es sei sehr ungewöhnlich, wie Rassismus im Fußball interpretiert werde. "Ich habe absolut nichts gehört", meinte der ehemalige Weltklassespieler. Im Gegenteil hätten sich englische Fans ungebührend gegenüber bulgarischen verhalten. "Ich habe in der zweiten Halbzeit Wörter gehört, die ich inakzeptabel finde."

Bulgarische Regierung will Konsequenzen

Die bulgarische Regierung sah das offenbar anders. Sie forderte am Dienstag den Rücktritt des Präsidenten des Fußballverbands, Borislaw Michailow. Bis zu Michailows Rücktritt will die Regierung die Beziehungen zum Fußballverband aussetzen – auch die finanziellen Zuwendungen sollen eingestellt werden, sagte Sportminister Krassen Kralew. Eine Rücktrittsaufforderung an Michailow kam direkt von Regierungschef Boiko Borissow, der als Fußballfan gilt. "Es ist inakzeptabel für Bulgarien, das eines der tolerantesten Länder der Welt ist, mit Rassismus und Xenophobie in Zusammenhang gebracht zu werden", schrieb Borissow.

Die Partie war vor teilweise leeren Rängen ausgetragen worden, weil bulgarische Fans bereits in den Spielen gegen Tschechien und den Kosovo im Juni durch rassistische Äußerungen aufgefallen waren. (APA, 15.10.2019)