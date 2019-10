Die Chefin der Wiener Grünen sondiert am Freitag mit der ÖVP. Foto: APA / Herbert Neubauer

Wien – Die Grünen machen sich für die Koalitionssondierungen mit der ÖVP bereit. Bundessprecher Werner Kogler gab am Dienstag die Zusammenstellung seines Sondierungsteams bekannt. Neben ihm selbst besteht es aus der Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein, der Umweltexpertin Leonore Gewessler, dem oberösterreichischen Landesrat Rudolf Anschober, der von Jetzt geholten Alma Zadic und dem Budgetexperten Josef Meichenitsch.

Einen ersten auf drei Stunden angesetzten Gesprächstermin gibt es am Freitag um 10 Uhr, Themenschwerpunkte sind noch keine festgelegt. Allzu hohe Erwartungen versuchte Kogler in der von ihm allein bestrittenen Pressekonferenz zu dämpfen. "Der Ausgang ist völlig offen", sagte er.

Dennoch will er "positiv an diese Sondierungen herangehen" und die Chancen darin sehen. Das gute Wahlergebnis bringe auch die Verantwortung mit sich, "in Gespräche einzutreten". (APA, red, 15.10.2019)