300 Tweets und drei Stunden auf Youtube zum Start am 12. November: "Star Wars: The Force Awakens" sowie ältere Titel wie "Three Men and a Baby", "Three Musketeers" und "Schweizer Familie Robinson"

Am 12. November startet Disney ins Streaming-Zeitalter. Disney+ ist ab diesem Tag für Kunden weltweit abonnierbar. Das Startangebot vermittelte der Entertainmentriese per Twitter-Gewitter: In 300 Tweets informierte Disney über die abrufbare Ware.

Der Thread enthielt Titel wie "Star Wars: The Force Awakens and Frozen" sowie ältere wie "Three Men and a Baby", "Three Musketeers", die "Schweizer Familie Robinson" und "Fantasia". Disney nutzte den Thread auch, um einige beliebte TV-Serien zu benennen, die ab dem ersten Tag verfügbar sein werden, etwa "Lizzie McGuire", "Recess" und die animierte "X-Men"-Serie aus dem Jahr 2002.



Die meisten Ankündigungen finden sich im Produktionskatalog von Disney. Es gibt einige Originale auf der Liste, darunter die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian", "High School Musical: The Musical: The Series" und ein Remake von "The Lady and the Tramp".

Ausnahmen für europäische Abonnenten

Die Titel, die in die USA kommen, stimmen mehr oder weniger mit dem überein, was europäische Abonnenten sehen werden, abgesehen von einigen Ausnahmen. Ein Teil davon hat mit Rechteverteilungen zu tun – aus diesem Grund sind "Iron Man 2" und "Spider-Man: Homecoming" noch nicht für den Dienst verfügbar. Disney arbeitet daran, die Rechte an den Titeln, die es an andere Streamer verpachtet hat, zurückzugewinnen. Das kann angesichts so begehrter Ware wie Marvel einige Zeit dauern.

Auf Youtube gibt es einen neuen Trailer mit einer mehr als drei Stunden langen Vorschau auf die alten und neuen Klassiker.

Disney+ startet am 12. November um 6,99 Dollar pro Monat in den USA sowie in Kanada und den Niederlanden. Eine Woche später soll der Streamingdienst in Australien und Neuseeland verfügbar sein. In Österreich dürfte Disney+ ab Frühjahr 2020 verfügbar sein. (red, 15.10.2019)