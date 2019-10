Nach einem harten Tag einen Salat essen – das kann man natürlich machen. Unbedingt besser wird es einem so aber nicht gehen. Manche Tage und Gemütsverfassungen verlangen nach Verpflegung, die sich anfühlt wie eine mütterliche Umarmung. Und welcher Salat tut das schon?

Hauptsache, es schmeckt! Getty Images/iStockphoto/domoyega

Generell gilt zumeist bei der Zubereitung: je weniger Aufwand, desto besser. Das gilt im Übrigen auch beim Verspeisen. Comfortfood nimmt man bevorzugt auf dem Sofa in bequemer Position zu sich. Muss man es nur aus einer Schüssel löffeln, erleichtert das die Sache ungemein. So wie beispielsweise Erdäpfelpüree mit reichlich Röstzwiebeln. Zu viele Zutaten sind generell schlecht, wenn es um das Comfortfood des Vertrauens geht – hier findet sich der Kindheitsklassiker Karfiol mit Bröseln unter den Gewinnern. Für andere kommt nach einem harten Tag selber kochen überhaupt nicht infrage. Für diese führt der Weg ins bevorzugte Fastfood-Lokal oder einfach nur zur Haustüre, um dort die bestellte Pizza in Empfang zu nehmen. Erlaubt ist, was tröstet und schmeckt.

Was ist das Comfortfood Ihrer Wahl?

Welches Essen hebt Ihre Laune zumindest vorübergehend zuverlässig? Welche unerwarteten Kombinationen kommen nach einem schwierigen Tag auf Ihren Teller? Teilen Sie Ihre Empfehlungen und Rezepte im Forum! (aan, 18.10.2019)