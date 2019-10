Unternehmerische Erfolgsgeschichten präsentieren die Wirtschaftskammern Österreichs in ihrer neuen Werbekampagne unter dem Claim und Hashtag "#schaffenwir" – der vielleicht nicht nur Eltern an Bob, den Baumeister erinnert. Die Kampagne verantworten Jung von Matt ("#glaubandich" für die Erste Bank), Pantarhei Advisors und Philipp Maderthaners Campaigning Bureau.

Handwerk, Hipster, Helden

Dienstag veröffentlichte die WKO den ersten Spot der Kampagne mit "Handwerk, Hipster, Heldentum", so Eva Weissenberger, die bei der Wirtschaftskammer das Data & Media Center leitet. Er zeigt eine Tischlerei, die einem Kollegen im Teamwork die Teilnahme an den Berufsweltmeisterschaften ermöglichten, wo er die Bronzemedaille bei den Bautischlern schaffte.

Wirtschaftskammer Österreich

In der Kampagne "können alle, die etwas unternehmen, der Öffentlichkeit zeigen, was sie tagtäglich schaffen", erklärt Weissenberger das Projekt. Und die sollen ihre Geschichte selbst erzählen: Unter schaffenwir.wko.at können sie ihre "Erfolgsstorys" (WKO) in den Kategorien sozial, regional und unternehmerisch hochladen.

De Kampagne solle die Bedeutung der Unternehmen für die Gesellschaft verdeutlichen – und "dass die Betriebe für ihre Leistungen die bestmöglichen Rahmenbedingungen brauchen", lässt die Kammer verlauten. (red, 15.10.2019)