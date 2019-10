Das Realme X2 Pro kommt in drei Speicherausführungen auf den Markt. Foto: Realme

Der chinesische Hardwarehersteller Oppo hat Geschmack am Handygeschäft gefunden. Neben eigenen Geräten und jenen von OnePlus ist seit 2018 auch die ehemalige Tochter Realme im Geschäft vertreten. In Indien gestartet hat man sich mittlerweile in über 20 Märkte vorgearbeitet. Dabei setzte man zuerst auf Mittelklassegeräte, nimmt jetzt aber zunehmend auch das Highend-Segment ins Visier.

Nun hat man ein neues Modell namens Realme X2 Pro vorgestellt. Dessen Preis und Spezifikationen sehen diverse Medien bereits als ernste Herausforderung für Xiaomi und OnePlus. Auch in Europa soll das Handy auf den Markt kommen.

90-Hz-Display

Das Realme X2 Pro bringt ein 6,5-Zoll-OLED-Panel mit, unter dem sich auch ein Fingerabdruckscanner verbirgt, und unterstützt HDR10+. Es bietet Full-HD-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 90 Hz, was in ersten Hands-ons bereits gelobt wird. Die Frontkamera sitzt in einem kleinen "Waterdrop"-Notch.

Unter dem Gehäuse mit recht schlank gehaltenen Kanten werkt Qualcomms aktueller Spitzenchip Snapdragon 855 Plus. Je nach Ausführung gibt es dazu sechs oder acht GB RAM sowie 64 oder128 GB Onboardspeicher. Dazu kommt eine limitierte Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz.

Der Dark Mode von Color OS. Foto: Realme

Vier Kameras, 50-Watt-Quickcharge

Kameraseitig setzt man auf ein oben mittig angebrachtes Quartett aus 64 MP-Weitwinkelsensor, 13 MP-Telefoto, 8 MP-Ultraweitwinkel sowie einer 2 MP-Makrolinse. Mit an Bord sind allerlei Zusatzfeatures der Kamera-App, darunter ein Nachtmodus namens "Super Nightscape". Die Frontkamera liefert eine Auflösung von 16 MP.

Vorinstalliert ist die Android-Adaption ColorOs 6.1, die auf Android 9 "Pie" basiert und über einen systemweiten Dark Mode verfügt. Mit einem Update auf Android 10 ist zu rechnen.

Besonders punkten soll das X2 Pro mit seinem Akku. Dieser ist mit 4.000 mAh durchaus ordentlich dimensioniert. Unter dem Namen "Super Vooc" wird Schnellaufladung mit bis zu 50 Watt Leistung unterstützt. Binnen 30 Minuten soll sich der Akku mit dem beiliegenden Netzteil auf einen Füllstand von 80 Prozent bringen lassen.

Foto: Realme

Preise und Verfügbarkeit

Europapreise hat Realme noch nicht genannt, jene für China sind aber schon bekannt. Dort kostet die 6/64-GB-Variante 2.699 Yuan (derzeit umgerechnet 346 Euro), das 8/128 GB-Modell kommt auf 2.899 Xuan (372 Euro) und die Sonderausgabe mit 12/256 GB geht für 3.299 Yuan (423 Euro) in den Verkauf. In der EU dürfte das Preisniveau höher ausfallen. Realistisch ist ein Startpreis um etwa 450 Euro. Das würde deutlich unter den aktuellen OnePlus-Modellen liegen, die ab 599 Euro angeboten werden.

Für kleinere Budgets wurden außerdem das Realme 5 Pro und Realme X2 präsentiert, ebenfalls Handys mit jeweils vier Kameras, allerdings abgespeckter Bestückung in verschiedenen Aspekten. Sie nutzen Prozessoren aus der Snapdragon 700-Reihe und sind ab Ende Oktober für Preise von 199 bis 299 Euro zu haben. (gpi, 15.10.2019)

Der Launch zum Nachsehen: