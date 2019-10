Kommt Cher wieder nach Wien, oder war es ihr letzter Auftritt? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Vergangene Woche gastierte Cher in Wien. Die 73-Jährige eröffnete ihre vielleicht letzte Tour mit dem Gag: "Und, was macht eure Oma heute Abend?" Dass Cher in dem Alter noch auf der Bühne steht, hat sie mit anderen Künstlerinnen und Künstlern gemein: Die Rolling Stones touren selbst im Alter von jenseits der 70 noch durch die Weltgeschichte. Glück für alle, die die Rock-Ikonen live erleben wollen.

Man muss den Tatsachen aber ins Auge schauen: So oft werden die oben Genannten auch nicht mehr auf Tour gehen. Für viele Fans war das Cher-Konzert möglicherweise der letzte Österreich-Gig der Poplegende. Da stellt sich auch die Frage, welche Band, Musikerin oder Musiker man noch live auf der Bühne erleben möchte?



Zu den älteren Semestern und erfolgreichsten Rockstars zählen Stevie Nicks und ihre Companions von Fleetwood Mac. "Landslide" oder "Go Your Own Way" live erleben gehört sicher für viele zu einem musikalischen Wunschtraum.

Fleetwood Mac

Vielleicht möchte man Patti Smith oder Kate Bush noch sehen, bevor es zu spät ist. Und Madonna gehört sowieso auf eine Liste der Must-Sees. Nicht dass man sie verpasst wie den 2016 verstorbenen David Bowie.

Wen würden Sie noch gerne live erleben?

Welche Musikerin, welcher Musiker steht auf Ihrer Liste ganz weit oben? Haben Sie vielleicht eine Musiklegende erlebt und waren danach enttäuscht? Wen bereuen Sie nie live auf der Bühne erlebt zu haben? (rec, 16.10.2019)