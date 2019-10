Arbeitssuchende bei der Registrierung in einer Geschäftsstelle des AMS-Wien. Für Personen über 50 Jahre ist es besonders schwer, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Großen Handlungsbedarf sieht die Arbeiterkammer (AK) Wien angesichts der aktuellen Konjunkturabschwächung, welche bald auf den Jobmarkt durchzuschlagen droht. Besonders im Fokus hat Markus Marterbauer auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Personengruppen wie Menschen der Generation 50 plus. Man sei schon spät dran bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei älteren Personen, sagt der AK-Ökonom: "Für die muss man spezielle Maßnahmen setzen."

Einen Fall von "Politikversagen" ortet Marterbauer im Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe 55 plus – für ihn eine Folge dessen, dass die Aktion 20.000 von der türkis-blauen Regierung "mutwillig abgedreht" wurde. "Das ist ein massiver Wohlstandsrückgang für die betroffene Gruppe." Hoffnungen setzt Marterbauer nun besonders auf das bereits beschlossene Revival der Aktion 20.000, einst Prestigeprojekt der Vorgängerregierung unter SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern.

50 Millionen für zwei Jahre

Die Neuauflage der Aktion 20.000 wird wohl anders heißen, nicht so breit aufgestellt sein und andere Voraussetzungen bringen – die Zielsetzung ist aber eine ähnliche. Für Jobsuchende über 50 werden 50 Millionen Euro für die Jahr 2020 und 2021 in Form von "Beihilfen, Maßnahmen und Beschäftigungsprojekten" bereitgestellt. Konkret geht es um Beschäftigungsförderung durch Lohnsubventionen oder Projekte in sozialökonomischen Betrieben.

Ähnliche Bemühungen für ältere Arbeitslose wurden bereits auf Landesebene gestartet. Etwa die "Joboffensive 50 plus" der Stadt Wien, mit der bis Ende nächsten Jahres 500 beim AMS seit drei Monaten gemeldete Personen der Altersgruppe in städtischen oder stadtnahen Betriben und Organisationen untergebracht werden sollen.

Auch Programm in Steiermark

Zu Monatsbeginn hat nun auch das Land Steiermark gemeinsam mit dem AMS das Programm "Impulse 50 plus" auf den Weg gebracht hat. Gemeinsam nehmen sie 6,7 Millionen Euro in die Hand, mit denen am Arbeitsmarkt benachteiligte Personengruppen gefördert werden sollen. Dabei handelt es sich um ehemalige Teilnehmer der ursprünglichen Aktion 20.000, Langzeitarbeitslose über 50 Jahre sowie arbeitslos gemeldete Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Bei neuen Anstellungsverhältnissen werden die Lohnnebenkosten bis zu zwölf Monate mit 66 bis 100 Prozent gefördert. (aha, 15.10.2019)