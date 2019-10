Mehr als nur Sex: Jean-Louis Coulloc’h (li.) und Marine Hands in Pascale Ferrans Verfilmung von D. H. Lawrence’ "Lady Chatterley", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Nathalie Eno

17.10 DOKUMENTATIONSREIHE

Wo Bücher die Welt bedeuten: USA, Portland Wegen enorm gestiegener Mieten hat sich in Portland, Oregon, der Anteil an Menschen ohne festen Wohnsitz stark erhöht. Die Fahrradbibliothek Street Books wurde extra für sie gegründet. Bis 17.40, Arte

20.15 GAUNERKOMÖDIE

Ocean’s Twelve (USA/AUS 2004) In Ocean’s Twelve ließ der US-Regisseur Steven Soderbergh zum zweiten Mal eine erlesene Riege an Gaunern aufmarschieren. Nach wie vor mit dabei: George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon. Als Widersacher kommen ihnen Catherine Zeta-Jones als Europol-Agentin und Vincent Cassel als europäischer Meisterdieb in die Quere. Bis 22.50, Kabel 1

Trailer zu "Ocean's Twelve". Ocean's Twelve - Trailer

20.15 TALK

Stöckl live: Bewusst gesund – Leben mit Demenz Rund 130.000 Menschen sind in Österreich an demenziellen Beeinträchtigungen erkrankt. Barbara Stöckl präsentiert in der Livesendung Gäste, Themen und Initiativen zum Thema. Fragen der Zuschauer beantwortet u. a. Elisabeth Stögmann, Leiterin der Gedächtnis-Ambulanz im Wiener AKH. Bis 22.00, ORF 2

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Lady Chatterley (F 2005, Pascale Ferran) Constance Chatterley (Marina Hands), die junge Ehefrau eines kriegsversehrten Landbesitzers (Hippolyte Girardot), entflieht ihrem monotonen Leben und lässt sich auf eine Affäre mit dem Jagdhüter (Jean-Louis Coulloc’h) ihres Mannes ein. Die Regisseurin Pascale Ferran hat den skandalumrankten Roman von D. H. Lawrence als Emanzipationsgeschichte inszeniert. Den berühmten Obszönitätsprozess, bei dem 1960 die britische Krone Anklage gegen den Taschenbuchverlag Penguin erhob, zeichnet die Dokumentation Der Prozess der Lady Chatterley im Anschluss um 22.55 nach. Bis 22.55, Arte

Original-Trailer zu "Lady Chatterley". Films Annonces

22.05 KATASTROPHENFILM

Flammendes Inferno (The Towering Inferno, USA 1974, John Guillermin) Im 135. Stock soll in San Francisco der höchste Wolkenkratzer der Welt eingeweiht werden. Der Bauherr hat indessen gespart, eine defekte Kabelisolierung entfacht ein verheerendes Feuer. Mit John Guillermins Flammendem Inferno erreichte die Katastrophenfilm welle Mitte der 70er-Jahre einen Höhepunkt. Den Starreigen führt eine Doppelspitze aus Paul Newman und Steve McQueen an. Bis 0.50, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Spanien – Opa rennt 800 Meter läuft er in unter drei Minuten: Mit 82 Jahren ist der Spanier Manuel Alonso Domingo fitter als viele Mittzwanziger. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: 24 Stunden – Spanien von oben Vom Stierlauf in Pamplona über historische Baujuwele in Madrid, Barcelona und Sevilla bis zu den kilometerlangen Sandstränden und den riesigen Agrarbetrieben in den Tiefebenen Andalusiens: die Iberische Halbinsel aus der Vogelperspektive. Bis 23.50, ORF 2