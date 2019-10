Es ist eine gute Zeit für Serienfans. Das Wetter treibt einen zunehmend in die Behaglichkeit der eigenen vier Wände – dort warten zahlreiche neue Serien darauf, an langen Herbstabenden angeschaut zu werden. Krimifans kommen gleich mehrfach auf ihre Kosten. So gibt es beispielsweise "Unbelievable", eine auf einem wahren – und wahrhaft unglaublichen – Kriminalfall basierende Serie. "Criminal" verlässt wiederum die Verhörräume kaum, in minimalistischem Setting und mit großartigem Ensemble werden Verbrechen in unterschiedlichen Ländern aufgerollt. Und wem das alles zu ernst ist, der ist bei den Detectives von "Brooklyn 99" bestens aufgehoben.

David Tennant im "Criminal"-Verhörraum. Foto: Netflix/joseharo

Auch abseits der Welt der Verbrechen gibt es einiges zu sehen: Man kann noch einmal die zwei "Fleabag"-Staffeln anschauen, mit "Carnival Row" einen Abstecher in eine – gar nicht so liebliche – Fantasiewelt machen oder die Abgründe der in "Euphoria" porträtierten Teenager ausloten.

Welche Serien schauen Sie gerade?

Welche Neuentdeckung können Sie empfehlen? Welche alte Serie haben Sie wieder ausgegraben? Von welchen Serien raten Sie ab? (aan, 17.10.2019)

Hörtipp