Feschmarkt in Graz – Tipps für die kommenden Tage aus der Lifestyle-Redaktion

19. und 20.10.2019: Offene Kellertür Gumpoldskirchen

Foto: APA/dpa/Friso Gentsch

Die Gumpoldskirchner Winzer öffnen am Wochenende ihre Kellertüren: Für einen Beitrag von 35 Euro kann man nach Lust und Laune Wein verkosten. 20 Euro der Pauschale gelten als Gutschein für einen Einkauf beim Winzer.

www.offene-kellertuer.at





18. 10. 2019: Demeter in der Stadt

Butter rühren, Strudel backen oder "Speeddating" mit Demeter-Bauern, das alles umfasst das Programm bei "Demeter in der Stadt" von 11 bis 19 Uhr in der Wiener Zollergasse. www.demeter.at





18.10.2019 bis 20.10.2019: Feschmarkt in Graz

140 Ausstellerinnen und Aussteller verkaufen am Feschmarkt in der Seifenfabrik Graz ihre Produkte.

www.feschmarkt.info





ab 18.10.2019: Seletti-Pop-Up-Store

Foto: Hersteller

Die Betreiberinnen des feinen Geschäfts "Répertoire" (Otto-Bauer-Gasse 9) haben nun einen Pop-Up-Store in der Otto-Bauer-Gasse 18 eröffnet. Zu finden gibt es dort die schrägen Sachen des Designlabels Seletti.

Répertoire x Seletti-Pop-Up-Store,

Eröffnung am 17.10., 17.00, 1060

Répertoire





19. und 20. 10. 2019: Diptych-Präsentation

Das Modelabel Diptych präsentiert anlässlich des zehnjährigen Bestehens am 19. und 20. 10. von 12 bis 20 Uhr im Quartier 21 im Wiener Museumsquartier zehn Looks. http://www.instagram.com/diptych_ in_peace





24. 10. 2019: Mode-Performance



Foto: Vrinda Jelinek, Haare/Make-up: Naomi Gugler, Möbel: Lichterloh, Mode: Nachbarin

Die Wiener Shops Lichterloh und Nachbarin laden am 24. Oktober im siebenten Bezirk in der Gumpendorfer Straße 15-17 zu einer Mode-Performance in acht Akten ein. Mit den Schauspielerinnen Hanna Donald (sitzend) und Anna Laimanee (liegend) und anderen.

www.nachbarin.co.at

www.lichterloh.com

Show, am 24.10. um 19.30 Uhr

Bis 12. 1. 2020: Vogue-Ausstellung

Die deutsche "Vogue" feiert in München ihren 40. Geburtstag mit einer Ausstellung in der Villa Stuck. Mit dabei: der Studiengang Fashion & Technology der Kunstuni Linz. www.villastuck.de

(18.10.2019)