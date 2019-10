Alaba muss nicht mehr zuschauen. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

München – Die zuletzt angeschlagenen David Alaba und Leon Goretzka sind am Dienstag in das Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Die beiden Profis absolvierten nach Angaben des deutschen Fußballmeistes Teile der Trainingseinheit an der Säbener Straße. Alaba hatte zuletzt wegen einer Rippenverletzung die beiden ÖFB-Länderspiele gegen Israel und Slowenien verpasst.

Am Mittwoch erwarten die Bayern die Rückkehr der meisten Nationalspieler vor dem nächsten Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg. (APA/dpa, 15.10.2019)