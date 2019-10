Die Niederlage von Dennis Novak war nach dem dritten Matchball besiegelt. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Stockholm – Nach überstandener Qualifikation ist Dennis Novak beim ATP-Tennisturnier in Stockholm gleich in Runde eins ausgeschieden. Der Österreicher (26) unterlag am Dienstag nach zwei abgewehrten Matchbällen dem favorisierten US-Amerikaner Sam Querrey in 1:26 Stunden mit 6:7(6), 4:6. Novaks Gegner dominierte vor allem über den Aufschlag, den dritten Matchball sicherte sich Querrey mit seinem 20. Ass. (APA, 15.10.2019)