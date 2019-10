Im Wettstreit mit der Türkei, um den Zuschlag für ein VW-Werk will Sofia nun bis zu 260 Millionen Euro an den Automobilkonzern zahlen

Bulgarien und die Türkei liegen im Wettstreit um den Bau eines neuen VW-Werks Foto: APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK

Berlin/Wolfsburg – Bulgarien hat im Wettstreit mit der Türkei, um den Zuschlag für den Bau eines neuen Werks des Automobilkonzerns Volkswagen (VW), sein Angebot erhöht. Sofia ist bereit, die angebotenen Subventionen zu verdoppeln. "Wir haben einen Weg gefunden, dem Volkswagen-Konzern statt 135 Millionen Euro 250 bis 260 Millionen Euro anzubieten", sagte der ehemalige Staatschef Rossen Plewneliew der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er ist gegenwärtig der Präsident des bulgarischen Automobilclusters in Sofia.

VW-Pläne in der Türkei wegen Militärtoffensive auf Eis gelegt

VW sei ein entsprechendes Angebot unterbreitet worden, eine Antwort stehe noch aus, ergänzte er. Rechne man die Infrastruktur hinzu, etwa die Anbindung an die Schiene, an die Autobahn und die U-Bahn, biete Sofia 800 Millionen Euro an, damit sich VW für Bulgarien statt für die Türkei entscheide. Der bulgarische Autopräsident versicherte, dass die Beihilfen mit der EU-Kommission abgesprochen seien. Die Türkei indes habe sich über die Regeln hinweggesetzt.

Nach der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hatte der Volkswagen-Konzern seine Pläne für ein neues Werk nahe der Metropole Izmir auf Eis gelegt. (APA, 16.10.2019)