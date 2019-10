Apple hat das vierte Update in vier Wochen für iOS 13 herausgebracht. Foto: APA/AFP/BRITTANY HOSEA-SMALL

Am 20. September hat Apple iOS 13 herausgebracht. Das jährliche große Update des Betriebssystems sorgte aber zunächst vor allem für eines: Enttäuschungen. Denn das Update war sehr fehlerbehaftet, was für das US-Unternehmen doch recht ungewöhnlich ist. Die Updates iOS 13.1, 13.1.1 und iOS 13.1.2 brachten zwar nötige Verbesserungen – so wurde etwa eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit dem Sperrbildschirm geschlossen–, doch blieben noch viele Fehler in dem Betriebssystem übrig.

Die logische Folge: Apple hat den Reigen fortgesetzt und nun iOS 13.1.3 beziehungsweise iPadOS 13.1.3 herausgebracht. Dieses Update ist seit Dienstagabend zum Download verfügbar. Damit sollen weitere Symptome gelindert werden, wie "Heise" berichtet.

Eine Sorge weniger im Auto

Einige Nutzer hatten in bestimmten Fahrzeugen Schwierigkeiten, mit iPhone und iOS 13 im Auto zu telefonieren. Laut Hersteller konnten dabei die Bluetooth-Verbindungen abbrechen. Manche Nutzer konnten im Auto überhaupt nicht mehr telefonieren, sobald sie ihr iPhone ans Infotainmentsystem angeschlossen hatten. Mit iOS 13.1.3 sollen diese Probleme der Vergangenheit angehören. Falls nicht, wird empfohlen, die Bluetooth-Verbindung zwischen iPhone und Auto neu einzurichten.

Benachrichtigungen und Gesundheit

Benachrichtigungen sollten nicht mehr fehlerhaft auf der Apple Watch ankommen. Weiters könne man nun Termineinladungen wieder in Apple Mail öffnen. Das iPhone solle zudem bei eingehenden Anrufen wieder zuverlässig klingeln oder vibrieren. Apropos zuverlässig: Sprachmemos und Apps sollen nach einer Wiederherstellung vom iCloud-Backup ebenfalls wieder zuverlässig funktionieren.

Die Gesundheit darf freilich auch nicht fehlen: Die Health App sollte wieder einwandfrei laufen, nachdem ein Fehler in der Sommerzeit ausgemerzt wurde. Spiele-Apps, die im Game Center integriert sind, sollten zudem wieder schneller starten und flüssiger laufen.

Offene Fragen

Offen bleibt, ob die häufig genannten Probleme mit dem iPad Air 2 beseitigt werden konnten. Es sei auch noch nicht bekannt, inwiefern die Sicherheit des Betriebssystems verbessert wurde.

Die gute Nachricht: Apple arbeite mit iOS 13.2 bereits eifrig an dem nächsten großen Bugfix-Updates. (red, 16.10.2019)