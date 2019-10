Handke zeigte sich erbost über Fragen von Journalisten. Foto: AP / Francois Mori

Griffen – Ein Besuch des Literaturnobelpreisträgers Peter Handke in seiner Kärntner Heimatgemeinde Griffen endete am Dienstag in schlechter Stimmung. Der Literat brach ein Gespräch mit Journalisten ab, nachdem er auf Kritik seitens seines Autorenkollegen Saša Stanišić angesprochen wurde, berichtete das Ö1-"Morgenjournal". Ein für Mittwoch geplanter Termin im Gemeindeamt wurde abgesagt.

Bei dem Treffen handelte es sich um ein informelles Zusammenkommen mit Gemeindevertretern und dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), in dessen Rahmen dem Autor zu dem jüngst an ihn verliehenen Nobelpreis gratuliert wurde. Im Anschluss ließ Handke noch einige Fragen von Journalisten zu. Alles verlief gut, bis die Kritik seines Autorenkollegen Stanišić thematisiert wurde.

"Nie wieder solche Fragen"

Stanišić hatte in seiner Dankesrede zum Erhalt des Deutschen Buchpreises Handke scharf kritisiert. Ihn erschüttere, "dass so etwas prämiert wird", sagte er. International sorgt die Auszeichnung an den Österreicher für anhaltend scharfe Kritik – denn Handke hatte sich in den 1990ern und 2000ern "exklusiv an die Seite der Mörder und Milošević-Freunde" gestellt – "diejenigen, die gegen Milošević in Scharen auf die Straße gingen, hat er ignoriert", wie es Stanišić formuliert hat.

Handke zeigte sich über die Frage so empört, dass er das Gespräch beendete. "Von keinem Menschen höre ich, dass er sagt, dass er irgendwas von mir gelesen hat. Ich bin ein Schriftsteller, ich komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes. Lasst mich in Frieden und stellt mir nie wieder solche Fragen", sagte Handke und brach das Gespräch ab.

Der heute für 17.30 Uhr im Gemeindeamt Griffen angekündigte Termin "Kurze Begegnung mit Peter Handke" wurde von einem Sprecher der Marktgemeinde Griffen Mittwochfrüh ohne Angabe von Gründen abgesagt. Einen Ersatztermin wird es nicht geben. (red, 16.10.2019)