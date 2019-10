Der 39-jährige Salzburger hatte die Vorwürfe im Rahmen der "Operation Aderlass" stets in Abrede gestellt

Der Verdacht gegen Hannes Reichelt hat sich nicht bestätigt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Verfahren gegen Hannes Reichelt am Mittwoch eingestellt. Die Vorwürfe, wonach Reichelt über einen ehemaligen österreichischen Langlauftrainer Dopingmittel bezogen hätte, bestätigten sich nicht, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Skirennläufer wurde im Zuge der Ermittlungen im Rahmen der "Operation Aderlass" Ende Mai von Beamten des Bundeskriminalamts einvernommen. Der 39-jährige Salzburger hatte die Vorwürfe stets in Abrede gestellt.



Verdacht nicht bestätigt

Bereits Ende September hatte die Anklagebehörde erklärt, dass sich der Anfangsverdacht nicht weiter bestätigt habe. "Zur gewissenhaften Abklärung" waren damals noch Datenauswertungen erforderlich, die nun abgeschlossen sind.

"Durch die Ermittlungen konnte der aus der Aussage eines ehemaligen nordischen Servicemannes abzuleitende Verdacht, Hannes Reichelt hätte über einen früheren österreichischen Langlauftrainer Dopingmittel bezogen und sich dahingehend auch bei dem in Deutschland inhaftierten Arzt Mark S. erkundigt, im Sinne einer Verfahrenseinstellung geklärt werden", heißt es in der Urteilsbegründung.

Keine Blutbeutel, keine Nachrichten

Zudem wurden bei keiner der in den Dopingermittlungen erfolgten Hausdurchsuchungen auf Reichelt hindeutende Blutbeutel vorgefunden. Auch aus der Datenauswertung der zur Verfügung gestellten Mobiltelefone hätte es "keine bedenkliche Kommunikation" gegeben.

Der Routinier will nun aus den Vorwürfen Motivation ziehen: "Wenn es im Training zach wird, dann führe ich mir das vor Augen und werde so aggressiv und entwickle einen Ehrgeiz, den ich so vielleicht gar nicht mehr hatte."

Bei der "Operation Aderlass" wurde ab vergangenen Februar rund um die Nordische WM in Seefeld sowie in Deutschland ermittelt. In die internationale Blutdopingaffäre um den deutschen Arzt Mark S. sollen 21 Sportler verwickelt sein, 15 Athleten aus sieben Nationen – darunter die österreichischen Skilangläufer Max Hauke, Dominik Baldauf und Johannes Dürr sowie die Radsportler Georg Preidler und Stefan Denifl – sind schon aufgeflogen. Gegen Hauke, Baldauf, Denifl und Preidler wurde bereits Anklage wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs erhoben. (red, 16.10.2019)