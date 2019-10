Der 39-jährige Salzburger hatte die Vorwürfe im Rahmen der "Operation Aderlass" stets in Abrede gestellt

Der Verdacht gegen Hannes Reichelt hat sich nicht bestätigt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Verfahren gegen Hannes Reichelt am Mittwoch eingestellt. Der Skirennläufer wurde im Zuge der Ermittlungen im Rahmen der "Operation Aderlass" Ende Mai von Beamten des Bundeskriminalamts einvernommen. Der Verdacht der Einnahme verbotener Medikamente stand im Raum. Der 39-jährige Salzburger hatte die Vorwürfe stets in Abrede gestellt.

Bereits Ende September hatte die Anklagebehörde erklärt, dass sich der Anfangsverdacht nicht weiter bestätigt habe. "Zur gewissenhaften Abklärung" waren damals noch Datenauswertungen erforderlich, die nun abgeschlossen sind.

Der Routinier will nun aus den Vorwürfen Motivation ziehen: "Wenn es im Training zach wird, dann führe ich mir das vor Augen und werde so aggressiv und entwickle einen Ehrgeiz, den ich so vielleicht gar nicht mehr hatte." (red, 16.10.2019)