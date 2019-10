Die Europäische Umweltbehörde (EEA) veröffentlichte am Mittwoch einen Bericht über die gesundheitlichen Auswirkungen von verschmutzter Luft

Bulgarien wurde wegen schlechter Werte bereits von der EU-Kommission ins Visier genommen. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Brüssel – Schlechte Luftqualität war im Jahr 2016 der Grund für rund 400.000 tote Frühgeborene in Europa. Außerdem ist fast jeder Städter in der Europäischen Union Luft ausgesetzt, die gesundheitsschädlich ist. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Europäische Umweltagentur (EAA) am Mittwoch veröffentlichte.

"Luftverschmutzung ist im Moment die größte Gefahr für die menschliche Gesundheit", steht in dem Bericht. Der Autor, Luftqualitätsexperte Alberto González Ortiz, konstatiert, dass der Anteil von gefährlichen Partikeln in den europäischen Städten zwar sinke – aber nicht schnell genug.

EU-Urteil

"Wir haben bis jetzt noch nicht die EU-Standards und schon gar nicht die der Weltgesundheitsorganisation erreicht", sagte Ortiz. Das EU-Gesetz verpflichtet Mitgliedsstaaten, den Anteil von Luftverunreinigungen wie Ozon und Feinstaubpartikeln zu messen und bei Überschreitung der Grenzwerte zu reagieren.

Ein Urteil des EU-Gerichtshof verpflichtete Städte in der Union dazu, auch dann zu reagieren, wenn an einem gewissen Punkt die Grenzwerte überschritten werden, und nicht nur dann, wenn es um einen Durchschnittswert in der Region geht.

Die EU-Kommission hatte sich im Juli an den Gerichtshof gewandt, weil Spanien und Bulgarien durch ihre schlechte Luftqualität ihre Bürger in Gefahr bringen würden. (Reuters, red, 16.10.2019)