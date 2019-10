Der tschechische Industrie- und Handelsminister Havlicek meint, dass sich der Anteil an Kohleenergie nur durch Atomkraft senken lässt

Das tschechische AKW Dukovany soll um zwei weitere Reaktoren erweitert werden. Foto: Petr David Josek

Prag – Tschechien will nach dem Neubau des Atomkraftwerks (AKW) in Dukovany auch das umstrittene AKW Temelin ausbauen. "Im Zeitraum von fünf Jahren erwartet uns eine neue Diskussion über den Atomausbau. Ich bin wir fast sicher, dass wir einen Ausbau Temelins nicht vermeiden können", sagte der tschechische Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek dem Nachrichtenserver iDnes.cz.



Dort gebe es nämlich schon Kapazitäten für neue Reaktorblöcke, argumentierte der Minister. Als "völlig unrealistisch" bezeichnete er die Idee, die Kohle künftig durch erneuerbare Quelle und Gas zu ersetzen, "falls man nicht finanziell ausbluten will". "Und auch wenn wir das wollten, könnte man das höchstwahrscheinlich nicht meistern. Für Windkraft haben nicht geografische Bedingungen und für Solarenergie müssten wir die Hälfte des Landes mit Paneelen verbauen", meinte Havlicek.

Kritik von Köstinger

Die ehemalige Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) übte scharfe Kritik an den Plänen der Tschechen und ortet darin den nächsten Schritt einer ohnehin fehlgeleiteten Energiepolitik in Tschechien. "Ich halte das wirklich für eine völlige Fehlentwicklung, die für die österreichische Bevölkerung höchst gefährlich und in der Sache unverständlich ist." Atomkraft könne nie und nimmer eine taugliche Alternative für mehr Klimaschutz sein. Köstinger fordert weiters einen parteienübergreifenden nationalen Schulterschluss, um sich gegen die tschechischen Ausbaupläne zu wehren.

Foto: APA

Kohle durch Atomkraft ersetzen



Havlicek sieht in erneuerbaren Energiequellen zwar keine schlechte Alternative, er glaubt jedoch nicht daran, dass sich der aktuelle Anteil an Kohle anders als durch Atomkraft senken lasse.

Nach bisherigen Plänen soll das AKW Dukovany mit seinen vier Reaktorblöcken um zwei Reaktoren erweitert werden. Bis Ende des Jahres will die tschechische Regierung mit dem Energiekonzern CEZ einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen, damit kommendes Jahr das Ausschreibungsverfahren beginnen kann. Derzeit stammt ein Drittel der Energie in Tschechien aus Atomstrom. (APA, red, 16.10.2019)