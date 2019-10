Das Steirereck, genauer Birgit Reitbauer, ist um eine Auszeichnung reicher: Dienstagabend wurde die Patronin des Spitzenrestaurants im Wiener Stadtpark von der Vereinigung "Les Grandes Tables du Monde" als beste Gastronomin 2019 ausgezeichnet. Seit mehr als 20 Jahren führt sie gemeinsam mit ihrem Mann Heinz Reitbauer das Lokal, das auf der Liste der Worlds 50 Best Restaurants auf Platz 17 gereiht ist und zwei Michelin-Sterne und vier Gault-Millau-Hauben hält.

Als bester Sommelier wurde bei der Zeremonie in Saint-Jean-Cap-Ferrat Aldo Sohm gekürt. Er ist Chefsommelier im New Yorker Restaurant San Bernardin. Bester Patissier 2019 ist François Perret vom La Table de L’Espadon in Paris.

Die Auszeichnung wird jährlich an Mitgliedsbetriebe vergeben, weltweit sind das 181 Restaurants in 25 Ländern. (red, 16.10.2019)