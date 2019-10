Wer sein Leben langsam angeht, hat mehr davon: Paula macht's vor. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Halle an der Saale – Nun ist es offiziell: Das Zweifingerfaultier-Weibchen Paula im deutschen Bergzoo Halle an der Saale, das im Juni seinen 50. Geburtstag feierte, ist das älteste bekannte Exemplar seiner Art weltweit. Nun hat Paula einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde: "Wir haben das für Paula beantragt und es wurde bestätigt", sagte Jutta Heuer, die zugleich das Zuchtbuch für Europa führt. Laut Heuer gab es Ende 2018 insgesamt 266 Faultiere in den europäischen Zoos – darunter auch in Schönbrunn.

Wege zur Langlebigkeit gibt es unter Säugetieren verschiedene. Ein häufiger ist körperliche Größe – der bleibt den maximal neun Kilogramm schweren Zweifingerfaultieren verwehrt. Ein anderer aber fällt in ihre Kernkompetenz: Langsamkeit. Ihre Stoffwechselrate ist aufgrund ihrer vergleichsweise nährstoffarmen Nahrung – vor allem Blätter – nicht einmal halb so hoch wie bei anderen Säugetieren vergleichbarer Größe.

In Zoos, wo Tiere generell eine höhere Lebenserwartung haben als in freier Wildbahn, können Zweifingerfaultiere über 40 Jahre alt werden. Paula, die 1971 im Alter von etwa zwei Jahren aus ihrer südamerikanischen Heimat nach Halle gekommen war, ist also bereits ungewöhnlich alt. Laut ihren Pflegern ist sie aber immer noch recht fit. (red, APA, 16. 10. 2019)