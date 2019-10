Miami – Die Formel 1 könnte ab 2021 erstmals in der US-Metropole Miami Station machen. Wie die Rennserie und die Geschäftsführung des Hard-Rock-Stadions in der Ostküstenstadt in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, besteht grundsätzliche Einigkeit über die Umsetzung dieses Vorhabens. Mehr als eine Absichtserklärung ist dies jedoch noch nicht.

Ob Miami tatsächlich in den Rennkalender aufgenommen wird, muss zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. "Wir freuen uns darauf, das größte Rennspektakel des Planeten zum ersten Mal in eine der ikonischsten und glamourösesten Regionen der Welt zu bringen", hieß es trotzdem schon.

Planungen zu einem Rennen in Miami laufen bereits seit mehreren Jahren. Ursprünglich sollte es nach ersten Wünschen bereits in diesem Jahr einen Grand Prix im Bundesstaat Florida geben. Zunächst wurde dabei ein Kurs in der Innenstadt mit Passagen direkt an der Küste favorisiert, dieses Vorhaben scheiterte jedoch am Einspruch der Stadt. Nun wurde eine Strecke rund um die Heimspielstätte des American-Football-Clubs Miami Dolphins konzipiert, in der 2020 erstmals der Super Bowl ausgetragen wird. Stadionchef Tom Garfinkel veröffentliche erste Fotos der neuen Anlagen auf seinem Twitter-Account.

Seit 2012 findet das jährliche Formel-1-Rennen in den USA in Austin im Bundesstaat Texas statt. Der Vertrag mit der Rennstrecke läuft noch bis mindestens 2021. (APA; 16.10.2019)