Produktion im Werk in Stuttgart am Dienstag für einige Stunden ausgefallen – Am Abend wieder angelaufen

IT-Probleme legten die Produktion bei Porsche zeitweise lahm. Foto: Photo by Daniel ROLAND / AFP

Eine IT-Störung hat am Dienstag für einige Stunden die Produktion beim deutschen Sportwagenbauer Porsche lahmgelegt. Betroffen waren das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte "Spiegel Online" berichtet.

Es habe sich um ein internes Problem gehandelt, das sich auf Produktion und Logistik an den beiden Standorten ausgewirkt habe, und nicht um einen Angriff von außen, betonte der Sprecher. Die Produktion sei noch am Abend wieder angelaufen.

Porsche produziert in seinem Stammwerk die zweitürigen Sportwagen 911 und 718 sowie neuerdings das Elektromodell Taycan. In Leipzig werden der kleine SUV Macan und der viertürige Panamera gebaut. Wie groß die Auswirkungen der Störung auf die Produktion waren, konnte der Sprecher noch nicht exakt beziffern. (APA/dpa, 16.10.2019)