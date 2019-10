Stimmung! Foto: imago images/Xinhua

Toronto – Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat in der Nations League des Kontinentalverbandes CONCACAF eine überraschende Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Gregg Berhalter verlor am Dienstag (Ortszeit) in Toronto gegen Kanada 0:2. Bayern-Profi Alphonso Davies sorgte in der 63. Minute für die Führung der Kanadier. In der Nachspielzeit erhöhte Lucas Cavallini auf 2:0.

OneSoccer

Für die Kanadier war es der erste Sieg gegen die USA seit 34 Jahren und 17 Duellen. Der bisher letzte Pflichtspielsieg über den südlichen Rivalen gelang 1980. (APA; 16.10.2019)

Länderspiel-Ergebnisse vom Dienstag (Ortszeit):

Kanada – USA 2:0

Peru – Uruguay 1:1

Bolivien – Haiti 3:1