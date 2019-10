2.500 neue DOS-Games sind nun Teil des Internet Archives. Foto: The Internet Archive

2.500 neue DOS-Games sind nun Teil des The Internet Archive. Darunter Highlights wie Street Fighter 2, The Elder Scrolls Adventures. Redguard, Loom, The Lost Vikings, Magic Carpet Plus, The Lords of Midnight, The Incredible Machine und viele mehr.

Längere Wartezeit sollte manchmal eingeplant werden

Seit 2015 wird das Archiv befüllt, bislang war das Angebot aber eher spärlich gesät. Die 2.500 neuen Games sind "das bisher größte Update" für sie Sammlung. Die Spiele können kostenlos bezogen werden, allerdings sollte man bei manchen Titeln eine längere Wartezeit einplanen. (red, 16.10.2019)