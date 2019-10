Ein Skorpion sorgte in Bayern für Schrecken. Tierexperten erkennen das Symbolbild: Dies ist ein Leiurus quinquestriatus und kein Androctonus australis. Foto: APA/AFP/University of Porto/ARIE

Diese Lieferung war lebensgefährlich: Anstatt eines eingegossenen toten Skorpions hat ein Bub in Deutschland im Internet ein hochgiftiges und lebendes Exemplar bestellt. Das Tier, dessen Haltung in Bayern zudem verboten ist, "verfügt über eines der stärksten Gifte überhaupt", teilte eine Auffangstation für Reptilien in München am Mittwoch mit.

Todesgefahr

In der Einrichtung lebt der Skorpion seit der vergangenen Woche, nachdem der Bub aus dem Großraum München zusammen mit seiner Mutter seine Lieferung hatte auspacken wollen. Rechtzeitig hörten sie auf, das Paket weiter zu öffnen. "Wäre der Karton also geöffnet worden, hätte durchaus eine Chance bestanden, dass Kind oder Mutter gestochen worden wären, und dies hätte unbehandelt eventuell sogar zum Tode geführt", hieß es in einer Mitteilung.

Der bestellte Skorpion gehörte den Angaben nach zur Art "Androctonus australis", die hauptsächlich in Nordafrika und Südasien vorkommt. Jährlich sorgten Begegnungen mit dem Skorpion bei Bewohnern der Wüstenregionen für tödliche Unfälle. Diese Art sei aggressiv und alles andere als zurückhaltend. (APA/dpa, 16.10.2019)