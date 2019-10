maischberger.die woche: Gastgeberin und Moderatorin Sandra Maischberger. Foto: WDR

München – Nach der "Sommerstaffel" stellt "Maischberger" nun auf "maischberger. die woche" um: Nicht das eine Thema, sondern gleich mehrere zentrale Themen der Woche werden künftig in der ARD-Talksendung zur Debatte stehen. Was in der laufenden Woche Politik und Gesellschaft bewegt, wird Sandra Maischberger in unterschiedlichen Gästekonstellationen diskutieren: im Einzelgespräch, im Duell, mit einer Kommentatoren-Runde und mit den Zuschauern im Publikum.

Diesen Mittwoch (ab 22.45, ARD) zu Gast sind etwa die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Katarina Barley (SPD), Axel Thill von der britischen Brexit-Partei, Cem Özdemir, B'90/Grüne (Bundestagsabgeordneter), der Kabarettist Jürgen Becker, die Bloggerin Katharina Nocun und Christoph von Marschall, Korrespondent des "Tagesspiegel". (red, 16.10.2019)