Gut im Griff

Foto: Hersteller

Ob Wildschweinbraten, Truthahn oder Lammkeule: Beim Schneiden des Fleisches will dieses gut festgehalten werden, umso besser, wenn das Werkzeug auch optisch etwas hermacht. Die Victorinox Tranchiergabel (59 Euro) aus der Serie "Swiss Modern" ist aus Edelstahl gefertigt und besitzt einen Griff aus Nussbaumholz. Einzeln oder als Set mit Tranchiermesser (129 Euro / Set) erhältlich. Steakmesser sind in diesem Design ebenfalls zu haben. (Petra Eder)

www.victorinox.com

Schleckermaul

Foto: Hersteller

Der Wolf fühlt sich in Österreich wieder wohl. Wer auf eine Begegnung mit dem Tier in freier Wildbahn getrost verzichten kann, holt es sich mit dieser Keksdose (ab 260 Euro) von feinedinge völlig harmlos nach Hause. Das handgefertigte Porzellanstück aus der Serie "... in the woods" gibt es in zwei verschiedenen Größen und in den Farben Creme oder Anthrazit. Wem der Wolf auf dem Deckel nicht zusagt, wählt Eichhörnchen oder Eule. (Michael Steingruber)

www.feinedinge.at

Tierischer Durst

Foto: Hersteller

Auch für Jägersleute, die ethisch fragwürdige Großwildjagden in Afrika ablehnen, gibt es einen Elefanten als Trophäe – in Form dieses Flaschenöffners (39 Euro) von Georg Jensen. Der dänische Designklassiker besteht aus poliertem Edelstahl und ist dank seiner handlichen Maße (6 × 4,5 × 1,5 cm) praktisch für unterwegs. Das kann aber problematisch werden, wenn man bei der Jagd zu viele Bierflaschen damit öffnet. (Michael Steingruber)

www.georgjensen.com

Wildes Doppel

Foto: Hersteller

Ein großer Bräter sollte in keinem Haushalt fehlen. Bei dieser emaillierten Bratpfanne mit Deckel (80,70 Euro UVP) des österreichischen Traditionsunternehmens Riess schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Lassen sich doch Bräter und Deckel auch separat, beispielsweise als Backform, verwenden. Dank Kratz- und Schnittfestigkeit können Braten oder Kuchen gleich in der Form zerteilt werden. Gibt es auch einfärbig. (Petra Eder)

www.riess.at

(RONDO, 3.12.2019)