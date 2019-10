Um das schillernde Lebens des Finanzjongleurs Camillo Castiglioni geht es in "Menschen und Mächte: Der Millionensassa", ORF 2, 22.30 Uhr. Foto: ORF/ÖNB

20.15 KRIEGSDRAMA

American Sniper (USA 2014, Clint Eastwood) Bradley Cooper als Scharfschütze Chris Kyle, der als Mitglied der US Navy Seals im Irakkrieg über 150 Menschen tötete. American Sniper, von Clint Eastwood so nüchtern wie präzise in Szene gesetzt, wurde gleichermaßen als patriotisches Kriegsdrama wie als Antikriegsfilm rezipiert. Bis 22.50, Puls 4

Trailer zu "American Sniper". KinoCheck

20.15REPORT

Dokeins: Kann denn Reisen Sünde sein? Sieben Millionen Besucher lockt das Fashion-Outlet im burgenländischen Parndorf im Jahr an. Es ist damit unter den Top drei der "Sehenswürdigkeiten" Österreichs. Hanno Settele schaut sich das an. Bis 21.05, ORF1

21.05 TALK

Talk 1: Grüße aus der Touristenhölle – Wer büßt für das große Geschäft mit den Gästen? Mit dem ehemaligen Skirennläufer Rainer Schönfelder, der Umweltaktivistin Renate Steinacher, dem Hallstätter Bürgermeister Alexander Scheutz und dem Tourismusforscher Christian Baumgartner. Bis 21.45, ORF 1

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Brexit statt Brüssel – Gehört die Zukunft der Nation? Gäste bei Michael Fleischhacker: Karoline Edtstadler (ÖVP), Leigh Turner (britischer Botschafter in Österreich), Hans-Hermann Hoppe (Ökonom), Aleksandra Rybinska (Publizistin) und Stefan Junker (Psychologe). Bis 23.25, Servus TV

22.25 TRAGIKOMÖDIE

Vergiss mein nicht! (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, USA 2004, Michel Gondry) Das Löschen der Erinnerung als Erlösung von Liebesqualen? Melancholische Komödie von Michel Gondry mit Jim Carrey und Kate Winslet. Bis 0.35, ATV 2

22.25THRILLER

Wiegenlied für eine Leiche (Hush... Hush, Sweet Charlotte, USA 1964, Robert Aldrich) Eine einstige Southern Belle (Bette Davis) lebt zurückgezogen auf dem zum Museum erstarrten Anwesen, in dem ihr Liebhaber ermordet wurde. Als die Cousine (Olivia de Havilland) zu Besuch kommt, nimmt das Grauen erneut seinen Lauf. Barocker Schwarz-Weiß-Thriller, von Robert Aldrich meisterhaft in Szene gesetzt. Bis 0.30, 3sat

Original-Trailer zu "Hush... Hush, Sweet Charlotte"/"Wiegenlied für eine Leiche" AgnesMooreheadMovies

22.30 DOKUMENTATION

Menschen und Mächte: Der Millionensassa Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in Österreich kaum ein Geschäft, in das nicht der umstrittene "Inflationskönig" Camillo Castiglioni involviert war. Bis 23.20, ORF 2

22.50 GESPRÄCH

André Hellers Menschenkinder: Armin Thurnher Der Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter erinnert sich an seine Anfänge als Journalist, an die Gründungszeit des Falter und an seine Kindheit in Vorarlberg. Bis 23.55, ORF 3

23.55 GESPRÄCH

Wiener Vorlesungen Die Politikwissenschafterin Ulrike Guérot, die Publizistin Isolde Charim und der Autor Franz Schuh ergründen die Frage einer gemeinsamen Sprache für ein gemeinsames Europa. Bis 1.00, ORF 3