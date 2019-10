Britische Kartellwächter prüfen den Amazon-Einstieg bei Deliveroo genauer.

Die britischen Wettbewerbshüter nehmen den Einstieg des US-Online-Händlers Amazon beim britischen Essenslieferdienst Deliveroo genauer unter die Lupe. Wie die Behörde CMA mitteilte, wurde eine formelle Untersuchung des Deals eingeleitet. Amazon hatte im Mai eine 575 Mio. Dollar (522,4 Mio. Euro) schwere Finanzierungsrunde angeführt.

Die Aufseher wollen nun prüfen, ob der Einstieg von Amazon zu einer wesentlichen Verminderung des Wettbewerbs in Großbritannien führen könnte. Deliveroo gehört zu den am schnellsten wachsenden Tech-Firmen in Europa. (APA/Reuters, 16.10.2019)