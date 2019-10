In dieser Galerie: 12 Bilder "Disco Elysium" "Disco Elysium" "Disco Elysium" "Disco Elysium" "Disco Elysium" "Disco Elysium" Foto: "Disco Elysium" Foto: "Disco Elysium" Foto: "Disco Elysium" Foto: "Disco Elysium" Foto: "Disco Elysium" Foto: "Disco Elysium"

Disco Elysium ist seit Dienstag verfügbar und wird vielerorts bereits als Spiel des Jahres gesehen. Entwickler des Open-World-Games ist die estnische Indie-Spieleschmiede ZA/UM. Es ist das Erstlingswerk des Studios aus Tallinn, das nun bereits zum Topseller auf Steam avanciert ist und mit positiven Rezensionen und Userbewertungen überschüttet wird. Doch was steckt hinter dem neuen Indie-Hit?

Worum geht es bei "Disco Elysium" überhaupt?

Bei Disco Elysium, das zuvor No Truce with the Furies hieß, schlüpft man in die Rolle eines Detektivs, der in der Stadt Revachol unterwegs ist. Dem Spieler wird die Wahl überlassen, womit sich die Figur zunächst beschäftigt. So kann man die Stadt erkunden, sich einem Mordfall widmen oder sich auch Tätigkeiten abseits des Berufs hingeben. Rund 60 Stunden Spielzeit verspricht der estnische Entwickler.

Punkten will ZA/UM vor allem mit einem ausgeklügelten Dialogsystem. Man trifft in der belebten Stadt auf unterschiedlichste Figuren, mit denen man nicht nur nichtige Plauscherln, sondern ausführliche Gespräche führen kann. Die Dialoge haben auch Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf. So ist es etwa möglich, den Bewohnern von Revachol zu helfen oder mit diesen eine Liebschaft einzugehen.

Disco Elysium wäre allerdings kein Rollenspiel, wenn man nicht an seinem Charakter feilen könnte. 24 unterschiedliche Fähigkeiten können ausgebaut und auch der Detektiv mit 80 verschiedenen Kleidungsstilen versehen werden. 14 Tools, die bei einem Einsatz verwendet werden können, stehen ebenso zur Verfügung.

"Bestes RPG aller Zeiten" und Vergleiche mit "Torment" und "Fallout"

Auch wenn das Indie-Game hinsichtlich der Beschreibung nicht wirklich ungewöhnlich wirkt, ist dem Entwickler offenbar ein Meisterwerk gelungen. 94 Prozent der rund 150 Steam-Bewertungen sind positiv. In den Rezensionen sprechen manche User vom "besten RPG aller Zeiten" und ziehen Vergleiche mit dem Kultspiel Planescape: Torment. Nutzer loben Disco Elysium auch für den hohen Wiederspielwert, da das Game stark von den eigenen Entscheidungen abhängig ist.

Viel Lob auch von Rezensenten

Auch bei PC Gamer überschüttet man das Spiel mit Lob. "Das ist mit Sicherheit eines der besten Rollenspiele für PC, wenn man Tiefgang, Entscheidungsfreiheit, Anpassungsmöglichkeiten und Storytelling schätzt", lautet das Fazit des Autors. Bei Rock Paper Shotgun schreibt man von einem "Meisterwerk", das allerdings nicht ganz fehlerfrei ist. Vergleiche mit Planescapes oder Fallout sind laut dem Autor aber auf jeden Fall angebracht.

Bereits unter Top 60 aller PC-Spiele

Bei wccftech ist man zuletzt der Meinung, dass es im Grunde nichts bis nur sehr wenig an Disco Elysium auszusetzen gibt. Man soll in eine "unglaubliche Welt und Geschichte hineingezogen werden, bei der es schwerfällt aufzuhören". "Disco Elysium ist eine einzige Spielerfahrung, die von jedem ausprobiert werden sollte", lautet das Fazit. Auf Metacritic hält das Game übrigens bei 91 Punkten und ist somit unter den Top 60 der besten PC-Spiele aller Zeiten zu finden.

Spiel bei GOG und Steam ab 18 Jahren erhältlich

Disco Elysium ist ab 18 Jahren für PC erschienen und auf GOG.com beziehungsweise Steam um 39,99 Euro erhältlich. Aktuell ist es nur in englischer Sprache verfügbar, Übersetzungen in weitere Sprachen sind laut dem Entwickler aber geplant. (dk, 17.10.2019)