Am Mittwochabend ist die syrische Armee in der Begleitung von russischen Truppen in die Kurdenstadt Kobanê an der türkischen Grenze eingerückt. Nach Angaben der oppositionsnahen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" hatten sie am Nachmittag den Euphrat-Fluss überquert.

Kobanê liegt in der von den Türken angestrebten "Sicherheitszone". Das türkische Militär nimmt nach dem Abzug von US-Truppen seit einer Woche einen Landkorridor in Nordsyrien unter Beschuss. Die zuletzt weitgehend von Kurden autonom verwalteten Gebiete haben daher Regierungstruppen Zugang gewährt, um Ankaras Offensive zu stoppen. Ein Gewinn für Machthaber Bashar al-Assad, sagen Experten – "ein schmerzvoller Kompromiss", sagen Vertreter der von der YPG-Kurdenmiliz angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF).

Der SDF-Chef Mazlum Kobanê sagte am Mittwoch, Russland sei der Garant für das Abkommen mit Damaskus. Demnach müssten syrische Regierungstruppen an die gesamte nordöstliche Grenze zur Türkei vorrücken. Ihren Kampf gegen die IS-Terrormiliz hätten die SDF vollständig ausgesetzt.

"Keine Engel"

Nach Vorwürfen, er habe die mit den Vereinigten Staaten verbündeten kurdischen Kämpfer im Stich gelassen, hat US-Präsident Donald Trump diese am Mittwoch erneut scharf angegriffen. Vor Reportern im Weißen Haus in Washington versicherte Trump, auch nach dem US-Abzug aus Syrien seien die Kurden dort "sehr gut geschützt". "Nebenbei bemerkt, sie sind keine Engel", fügte Trump hinzu.

Die YPG-Kurdenmiliz hatte im Winter 2015 die Grenzstadt nach schweren Kämpfen von IS-Besatzern befreit. Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist die YPG ein Ableger der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die er als "Terroristen" bezeichnet. Trump schlug diesbezüglich am Mittwoch ähnliche Töne wie Ankara an: Die PKK sei eine noch größere Terrorbedrohung als der IS.

Erdoğan will von Einlenken in Nordsyrien nichts wissen

Verhandlungen mit den YPG-Einheiten schloss Erdoğan am Mittwoch erneut kategorisch aus: "In der Geschichte der Türkischen Republik hat sich der Staat noch nie mit einer Terrororganisation an einen Tisch gesetzt." Auch lehnt der türkische Präsident jedes Einlenken in Nordsyrien, etwa eine Waffenruhe, ab.

Die USA wollen sich für eine Waffenruhe zwischen der Türkei und YPG einsetzen. Ein für Donnerstag geplantes Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence in Ankara wollte Erdoğan zuerst nicht wahrnehmen. Nachdem er erst erklärt hatte, nur mit Trump persönlich über die Lage in Syrien sprechen zu wollen, ließ sich der türkische Machthaber offenbar doch erweichen. Erdoğan plane, die US-Delegation zu treffen, meldete sein Kommunikationsdirektor auf Twitter.

Trump hatte am Montag Sanktionen gegen die Türkei erlassen. Zuvor hatte Washington das türkische Militär wegen der Invasion weitgehend aus der internationalen Koalition gegen die IS-Terrormiliz ausgeschlossen. Die Türkei solle im Hauptquartier auf dem Luftwaffenstützpunkt im katarischen Al-Udeid keinerlei Aufklärungs- oder Operationsdaten der Allianz erhalten. Nun bereitet das türkische Außenministerium nach eigenen Angaben Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA vor. (fmo, 16.10.2019)