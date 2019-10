Straches offizielle Facebook-Seite darf nicht mit jener der FPÖ zusammengetragen werden, entscheidet Facebook. Foto: Christian Fischer

Die FPÖ darf die Facebook-Seite ihres ehemaligen Parteichefs Heinz-Christian Strache nicht mit der offiziellen FPÖ-Seite zusammenlegen. Das hatte die Partei nämlich eigentlich geplant und einen Antrag eingereicht, berichtet der "Kurier". Für die FPÖ ein hartes Pflaster, zählt der offizielle Auftritt der Partei doch rund 130.000 Likes, jener des Ex-Vizekanzlers hingegen immerhin rund 790.000 Fans.

Facebooks Begründung lautet, dass hier ein Verstoß gegen eine Richtlinien vorliege. Eine Seite dürfe man demnach nur zusammenlegen, wenn sie einen ähnlichen Namen trägt und dasselbe Thema behandelt, das sei jedoch im vorliegenden Fall nicht so.

Streit um Urheberschaft

Zwischen Strache und der FPÖ herrscht aktuell ein Streit um die zukünftige Urheberschaft der reichweitenstarken Strache-Seite. So verlangte Strache zuletzt von seiner Partei die Zugangsdaten bis Freitag, allen Anschein nach wird die Auseinandersetzung aber nur vor Gericht zu klären sein. Die FPÖ selbst will sich vorerst nicht äußern. "Das ist eine juristische Frage, die von Juristen zu klären ist", hieß es am Mittwochvormittag lediglich aus dem Büro von FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Strache könnte Nutzung unter seinem Namen verbieten

Gewinnt die FPÖ, bedeutet Facebooks aktueller Entscheid aber, dass Strache verbieten könnte, Postings unter seinem Namen zu verfassen – womit eine weitere Verwendung nicht mehr möglich wäre. Bekommt Strache seine Seite hingegen vor Gericht zugesprochen, erhält dieser erneut ein Ventil, um zu hunderttausenden Personen zu sprechen. Zum Vergleich: Aktuell erreicht er mit seinem "privaten" Facebook-Profil rund 50.000 Follower.

Strache hat aktuell auf seine Seite, in dessen Impressum nicht er selbst, sondern die Partei steht, keinen Zugriff mehr. Die Admin-Rechte wurden ihm während des Wahlkampfs entzogen, daher konnte er keine Beiträge ohne der Autorisierung von anderen Parteimitgliedern veröffentlichen. (red, 16.10.2019)