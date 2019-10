Werner Kogler, der Spitzenkandidat der Grünen bei der Nationalratswahl, wurde in der "ZiB2" zu den Koalitionsmöglichkeiten befragt. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Eine Regierungskoalition bestehend aus der ÖVP, den Grünen und den Neos ist "überhaupt nicht ausgeschlossen", sagte der Bundessprecher der Grünen Werner Kogler am Mittwochabend in der "Zeit im Bild 2". Moderator Armin Wolf hatte ihn zu dieser Koalitionsmöglichkeit befragt, und dabei behauptet, Kogler habe am Vortag auf den Vorschlag einer türkis-grün-pinken Dreierkoalition skeptisch reagiert. Das sei nicht die Fall, sagte der Grünen-Chef.

Werner Kogler in der "Zeit im Bild 2" über die Sondierungsgespräche. ORF

Seine Skepsis habe nämlich nicht der möglichen Konstellation, sondern der Annahme gegolten, dass eine solche Koalition deshalb entstehen würde, um die Mandatsmehrheit im Parlament auszubauen. Dies sei kein zutreffendes Motiv, betonte der Grünen-Chef. Sollten sich die Grünen auf eine Koalition mit der ÖVP einigen, wäre der Mandatsüberhang ausreichend. Er wolle aber beim "sinnvollen Konjunktiv" bleiben, unterstrich Kogler. Dass er noch keine Angaben zur Wahrscheinlichkeit einer Koalition mit der ÖVP machen wollte, sagte Kogler am Anfang des Interviews.

Für die Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger fand der Grünen-Chef in dem Gespräch in "ZiB 2" der lobende Worte. Sie hätten ein hervorragendes Verhältnis. Er halte viel von den Neos. (fmo, 16.10.2019)