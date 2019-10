Mark Zuckerberg will sich Donnerstagabend live auf Facebook melden. Foto: APA/AFP/GERARD JULIEN

Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat eine Rede zu seinen Ansichten über freie Meinungsäußerung angekündigt. In einem Facebook-Posting am Mittwoch schrieb er, dass es sich um seine bisher ausführlichste Stellungnahme zu dem Thema handle. Die Rede soll am Donnerstagabend live gestreamt werden.

Gefahren für freie Meinungsäußerung

In der Rede soll es darum gehen, wieso er es für wichtig erachte, Menschen eine Stimme zu geben und sie zusammenzubringen. Und wie man mit Herausforderungen umgehen könne, die das mit sich bringe, sowie die größten Gefahren für freie Meinungsäußerung.

Was der Facebook-Chef zu dem Thema zu sagen hat, wird durchaus auf breiteres Interesse stoßen. Immerhin hat er das Sagen über eine Plattform mit über zwei Milliarden Nutzern. Immer wieder wird das soziale Netzwerk für seinen Umgang mit Inhalten wie Hasspostings kritisiert.

Offenbar wird die Rede etwas umfangreicher ausfallen, denn Zuckerberg entschuldigte sich schon im Vorfeld für die Länge. Der Facebook-CEO kündigte den Livestream auf seiner Seite für 10 Uhr PT an, also 19 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. (red, 17.10.2019)