In Zusammenarbeit mit dem Sportlabel Under Armour wurden modische Teile für den Weltraumflug entwickelt

Ein Hauch von Raumschiff Enterprise wehte Mittwochabend durch New York, als Virgin-Chef Richard Branson kommerzielle Raumanzüge für einen Flug ins All präsentierte – in einer Skydiving-Anlage.

Entwickelt wurden sie gemeinsam mit dem US-Sport-Label Under Armour und einer Reihe von Experten wie Astronauten-Trainern, Piloten, Ärzten und auch zukünftigen Kunden, die einen Weltraumflug planen. Zwei Jahre wurde an den Anzügen gearbeitet. Man wolle es nicht nur bequem haben, sondern auch gut aussehen damit, erklärte Branson, der sich darauf freut, beim Flug ins All solch einen Anzug tragen zu können.

Nick Cienski, Kreativchef von Under Armour, ließ sich beim Entwurf für die Outfits von Weltraumfilmen inspirieren. Die Farbe Blau steht für ihn für die Erde, wie sie beim Blick aus dem Weltraum erscheint.

Virgin-Gründer Richard Branson und Models im Weltraum-Outfit. Foto: © Virgin Galactic 2019

Die Teile umfassen nicht nur einen Overall, sondern auch einen Trainingsanzug und Schuhe und werden für zukünftige Astronautinnen und Astronauten persönlich angefertigt. Neben klassischen Features wie Namensschild und Flagge gibt es auch Extras wie eine transparente Innentasche für die Fotos der Lieben, die im Weltraum nicht dabei sind.

Foto: Virgin Galactic

Der Anzug ist im Preis für das Ticket bei Virgin Galactic inkludiert – Kunststück bei einem Preis von 250.000 US-Dollar für einen Platz im Raumflieger. Im kommenden Jahr soll mit den kommerziellen Flügen gestartet werden, geplante Dauer: 90 Minuten. (ped, 17.10.2019)