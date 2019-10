Deal or no deal? Das war in den Brexit-Verhandlungen bis zuletzt eine offene Frage. Am Donnerstag zeichnete sich ab, dass Großbritannien dem Brexit mit einem Deal einen Schritt nähergekommen ist. Nun müssen das britische Parlament und das EU-Parlament dem überarbeiteten Austrittsabkommen zustimmen. Wie die Chancen dafür stehen und was die Knackpunkte bei den Verhandlungen waren, berichtet Außenpolitikredakteur Manuel Escher. Den Podcast hören Sie hier. (red, 17.10.2019)

Der britische Premierminister Boris Johnson und die Europäische Union haben sich auf einen Deal geeinigt. Foto: imago