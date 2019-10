Die zweitgrößte Statue der Welt: die Laykyun-Setkyar-Buddha-Statue in Myanmar

Mit 116 Metern Höhe ist die Buddha-Statue Laykyun Setkyar die zweithöchste Statue der Welt. Sie steht auf einem Hügel in der Nähe der Provinzstadt Monywa in der Sagaing-Region in Myanmar. Der Bau der Kolossalstatue begann im Jahr 1996 und wurde im Februar 2008 beendet. Sie ist in einem schimmernden Goldton lackiert, was im Buddhismus für Weisheit steht. In ihrem Inneren können Besucher mit einem Aufzug 27 Stockwerke hoch- und runterfahren. Zu ihren Füßen liegt eine zweite gigantische Buddha-Statue. Mittlerweile zählt das Duo zu den beliebtesten Fotomotiven in Myanmar.