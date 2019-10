Am Freitag öffnet die Wiener Game City zum bereits 13. Mal seine Pforten. Über 90 Aussteller sind dabei. Foto: Game City/Andreas Tischler

Die 13. Game City startet am Freitag im Wiener Rathaus. Drei Tage lang können dann unterschiedliche Games ausprobiert und das eigene Können bei E-Sport-Veranstaltungen bewiesen werden. Über 90 Aussteller sind bei der heurigen Messe dabei, zehntausende Besucher werden für den Event erwartet. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Für die Game City wurde eine Partnerschaft mit der österreichischen Stadt Gaming eingegangen. Foto: Christoph Liebentritt

"Cyberpunk 2077" im Gartenbaukino

Bei den Ständen können auch noch unveröffentlichte Games ausprobiert werden. Zu den prominentesten Vertretern zählen Nintendo, Sony, Microsoft, Square Enix, Konami, Koch Media, Bandai Namco, 2K Games und CD Projekt RED. Letztgenannter Spielentwickler hat für Samstagabend das Wiener Gartenbaukino für ein Screening von Cyberpunk 2077 angemietet. Interessierte können sich ein Ticket bei dem Stand des polnischen Entwicklers sichern.

Größtes "Fortnite"-Turnier Europas

E-Sport nimmt bei der 13. Game City heuer auch einen wichtigen Anteil ein. So gibt es Turniere rund um Fifa, Rainbow Six Siege und Fortnite. Große Summen darf man sich dort allerdings nicht erwarten. Beim Fortnite-Bewerb, der zu den größten in Europa zählen soll, werden Sachpreise ausgeschüttet. 5.000 Teilnehmer werden bei dem Turnier erwartet. Die Teilnahme ist hierbei ebenso kostenlos, man kann sich direkt vor Ort anmelden und dann gleich losspielen.

FROG-Konferenz mit Thema Mixed Reality

Auch die FROG (Future and Reality of Gaming) ist wieder Teil der Game City. Besucher erwarten dort akademische Diskurse, Vorträge, Workshops und Diskussionen rund um das schönste Hobby der Welt. Vor Ort sind Wissenschaftler, Entwickler, Designer und auch Pädagogen, mit denen man sich über Gaming austauschen oder berieseln lassen kann. Das heurige Motto der FROG ist Mixed Reality.

Foto: Game City

Wie man Wartezeit überbrücken kann

Um eine eventuelle Wartezeit zu überbrücken, um auch 16+ beziehungsweise 18+-Spiele nutzen zu dürfen, kann man vorab einen Besuch bei einem Media Markt beziehungsweise Saturn einlegen. Dort werden die Altersbänder nämlich ausgehändigt, sodass man auch Games mit besagter Altersbeschränkung ansehen und spielen darf. (dk, 17.10.2019)