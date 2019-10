Ole Gunnar Solskjaer: "Lieber bin ich Optimist und werde eines Besseren belehrt, als dass ich Pessimist bin und dann Recht habe." Foto: Reuters/Jason Cairnduff

Manchester – Für Ole Gunnar Solskjaer kommt die Partie gegen den Tabellenführer und Erzrivalen FC Liverpool genau zum richtigen Zeitpunkt. "Ich sehe das nächste Spiel immer als Chance", sagte der Trainer des kriselnden englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United beim Sender Sky Sports.

Im Gespräch mit seinem einstigen Teamkollegen Gary Neville wirkte Solskjaer vor dem Sonntag-Hit der Premier-League-Runde im Old Trafford angespannt, aber hoffnungsvoll: "Es ist eine große Chance für uns, die Dinge umzudrehen."

Ausgerechnet Champions-League-Sieger Liverpool. Jürgen Klopps Team hat in dieser Premier-League-Saison bisher alle acht Spiele gewonnen. Die Reds haben einen Lauf – ganz im Gegensatz zu den Red Devils, die eine miserable Saison spielen. Trotzdem besteht Solskjaer auf seiner Chance. "Ich bin Optimist", betonte der Norweger, "und lieber bin ich Optimist und werde eines Besseren belehrt, als dass ich Pessimist bin und dann Recht habe."

Ernüchterung nach Euphorie

Als er das Traineramt im Dezember 2018 zunächst interimsweise übernahm, entfachte Solskjaer mit einer Siegesserie eine Euphorie, die ihm ein dauerhaftes Engagement bescherte. Inzwischen herrscht im Umfeld des Traditionsclubs ähnliche Ernüchterung wie zuvor unter David Moyes, Louis van Gaal und Jose Mourinho. Nach dem Abschied von Trainerlegende und Titelsammler Sir Alex Ferguson gewann ManUnited zwar je einmal den FA Cup, den Ligapokal und die Europa League. Doch die Meisterschaft war kein Thema mehr.

Auch die bisherige Saisonbilanz macht keine Hoffnung. Auf das spektakuläre 4:0 zum Auftakt gegen Chelsea folgte nur ein weiterer Sieg. Dafür setzte es drei peinliche Niederlagen gegen Crystal Palace, Newcastle und West Ham United, also gegen Mannschaften, die man nach dem Selbstverständnis der Fans schlagen müsste, die nun aber – bis auf Newcastle – in der Tabelle vor dem Zwölften rangieren. "Ich verliere nicht gern", sagt Zweckoptimist Solskjaer. "Aber ich weiß auch, dass dieser Club zurückkommt." Mit ihm?

Langfristige Planung

Ob Solskjaer vom Verein die Zeit bekomme, United wieder in die Erfolgsspur zu führen und auch selbst die Lorbeeren dafür zu ernten, wollte Neville von seinem früheren Mitspieler wissen. "Wir planen langfristig", antwortete Solskjaer. "Ich habe den Job bekommen, und wenn man dann ein oder zwei Spiele verliert, wartet man nicht darauf, dass jemand anruft und einem eine Garantie gibt." Der Coach deutete an, dass er seinen Kader im Winter verstärken will – und auch darf.

In die mit Spannung erwartete Partie gegen Liverpool muss seine Mannschaft ersatzgeschwächt gehen. Paul Pogba, Jesse Lingard und Torhüter David De Gea fallen aus, Anthony Martial und Aaron Wan Bissaka sind noch fraglich. Und trotzdem bleibt Solskjaer zuversichtlich. "Die Spieler werden absolut alles geben, und dann sehen wir, wo uns das hinführt", sagte er. Ein Sieg gegen den Erzfeind könnte zumindest kurzfristig die Euphorie zurück nach Manchester bringen. (APA, 17.10.2019)