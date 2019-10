1984 nahm Sarah Connor (Linda Hamilton) in "Terminator 2" ihr Schicksal in die Hand. Ergebnis: Mut, Wehrhaftigkeit und ein Foto, das in die Geschichte einging.

18.30 MAGAZIN

Konkret: "Bewusst gesund"-Initiative "Leben mit Demenz" In Oberwart im Südburgenland leben in 24 kleinen Mietwohnungen alleinstehende Menschen mit Demenz. Ihr Zusammenleben ist am Familienleben orientiert. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Knast ohne Gitter Wie gut funktioniert alternatives Strafen? Bis 20.15, Arte

20.15 LÖSCHFEUER

Feuer und Flamme Freiwillige Feuerwehrleute messen sich in ihren Fertigkeiten: Brände löschen, Sandsäcke schlichten, Katzerln retten, sozial kompetent sein. Ursprünglich als Highlight geplant, erweist sich die Competition zumindest als Schwachstarter. Schade eigentlich, denn von so viel selbstverständlichem Helfertum ließen sich Scheibchen abschneiden. Bis 20.15, Arte

20.15 HASTA LA VISTA

Der Terminator (USA 1984, James Cameron) Die Cyberpunk-Strömung in der US-Literatur fand hier ihr würdiges Kino-Gegenstück. Ein Blick in die Zukunft, der das apokalyptische Szenario verrottender Großstädte, unheimlicher Maschinenmenschen und entfesselter Gewalt vorstellt. Teil zwei trieb den guten Wahnsinn auf die Spitze. Sarah Connor kommt jetzt wieder, gutes Zeichen der Zeit. Bis 1.25, RTL 2

Original-Trailer zu "The Terminator". Movieclips Trailer Vault

21.00 MAGAZIN

Makro: Geld und Moral Von der Frankfurter Buchmesse: Eva Schmidt spricht mit Autoren über den Stellenwert ethischer Grundsätze in der deutschen Wirtschafts- und -produktionslandschaft. Bis 21.30, 3sat

21.58 PORTRÄT

Leben in Wien: MGA Fivers Der Handballklub und die Kapitänin Karla Ivancok. Den Verein gibt es seit 1979, früher unter dem Namen Handball Club Maroltinger Gymnasium. Bis 22.05, Okto

22.00 UNTER SEINEN AUGEN

The Handmaid's Tale – Der Report der Magd Die Seriensensation des Jahres 2017: Religiöse Fundamentalisten führen ein Terrorregime, in dem Frauen nur dann eine Daseinsberechtigung haben, wenn sie gebärfähig sind. Eine davon ist June, die als "Magd" ihrer "Bestimmung" folgen soll. Die Serie nach Margaret Atwoods dystopischem Roman befindet sich bereits in der dritten Saison. Elizabeth Moss gibt die fantastische Hauptdarstellerin. Von Booker-Preis-Trägerin Atwood ist mit Die Zeuginnen soeben die Fortsetzung in Buchform erschienen, und man kann gar nicht genug schwärmen, um dieses verstörende, schockierende und nicht zuletzt vor allen Extremen warnende Serienkunststück zu beschreiben. Auf Tele 5 startet The Handmaid's Tale nun endlich im Free-TV. Bis 0.05, Tele5

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Europa-Saga Woher wir sind, woher wir kommen: Claudia Reiterer präsentiert eine Reise durch die mehr als 2500 Jahre alte Geschichte Europas. Bis 0.05, ORF 2