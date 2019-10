Ein Phänomen: Roger Federer. Foto: REUTERS/Charles Platiau

Zürich – Der Schweizer Roger Federer wird wie heuer auch im kommenden Jahr das Grand-Slam-Tennisturnier French Open bestreiten. Der Rekord-Grand-Slam-Gewinner gab in einem Interview für den amerikanischen Nachrichtensender CNN weitere Einblicke in seinen Turnierkalender für den nächsten Sommer. 2016 bis 2018 hatte der heute 38-Jährige nicht beim Paris-Major gespielt.

Nach dem French Open sind bis Anfang September Antreten in Halle und Wimbledon sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio und den US Open in New York fest eingeplant. Zudem könnte er vor den US Open in Cincinnati antreten.

Ob er vor den French Open andere Sandplatz-Turniere spielt, ließ Federer offen. Es sieht aber eher nicht danach aus. Der 38-Jährige sagte: "Ich werde vor dem French Open wohl nicht viel spielen. Ich brauche dann etwas Abstand, etwas Zeit mit der Familie." (APA, 17.10.2019)